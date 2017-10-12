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Число жертв природных пожаров в Калифорнии увеличилось до 23 человек

12.10.2017 - 10:30

Новости США. Жертвами разрушительных пожаров на севере Калифорнии стали уже не менее 23 человек. Полтысячи числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие люди бежали от пожаров посреди ночи. Стена пламени настолько быстро подступала к жилым домам, что на сборы оставалось буквально несколько минут. Так что власти Калифорнии надеются, что люди просто могли эвакуироваться и не сообщить, где сейчас находятся. Но не исключен и другой исход – трагичный.

Нынешние пожары в этом американском штате называют беспрецедентными. Огонь уничтожил уже более 3,5 тысяч домов и построек. И многие у пожарных просто нет времени исследовать. Они изменили тактику работы в экстренных условиях. И сейчас все силы направляют не на тушение, а на предупреждение людей о приближении огненного шквала и на их эвакуацию.

Число жертв природных пожаров в Калифорнии увеличилось до 23 человек

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Фото: twitter.com/feuerwehrffm
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