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Число жертв теракта в Сомали растет

16.10.2017 - 14:54

Новости Сомали. Стремительно растет количество жертв теракта в столице Сомали. В списках погибших – уже 300 человек. Данные не окончательные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв теракта в Сомали растет

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