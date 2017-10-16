Число жертв теракта в Сомали растет

Новости Сомали. Стремительно растет количество жертв теракта в столице Сомали. В списках погибших – уже 300 человек. Данные не окончательные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сомали. Стремительно растет количество жертв теракта в столице Сомали. В списках погибших – уже 300 человек. Данные не окончательные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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