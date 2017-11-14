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Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака возросло до 530 человек

14.11.2017 - 16:34

Обновились данные о погибших в результате землетрясения на границе Ирана и Ирака. Итак, в списках жертв – 530 человек. Среди пострадавших – более 7,5 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня поисково-спасательные работы завершились. Медики пытаются оказать возможную помощь пострадавшим, однако ситуация критическая – большинство больниц разрушены. Сейчас в эти районы поступает международная гуманитарная помощь, Турция, в частности, заявила о готовности принять в своих больницах раненых. За ситуацией в пострадавших от стихии странах следит МИД Беларуси.

Число жертв землетрясения на границе Ирана и Ирака возросло до 530 человек

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