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Число жителей Земли 1 января достигнет 7,444 млрд человек

29.12.2017 - 12:24

Новости мира. Согласно статистическим данным Бюро переписи США, население Земли 1 января 2018 года достигнет цифры 7 444 443 881.

В нынешнем заявлении сказано, что прирост населения по сравнению с той же датой в 2017 году превысит 1% или более 78 миллионов жителей.

По информации Бюро, в январе 2018 года каждую секунду будут рождаться более 4,3 ребенка, а умирать 1,8 человека.

В 2016 году ООН уже отмечала, что человечество достигло численности в 7,4 миллиарда человек.

Четверти землян до 14 лет – здесь подробнее.

Напомним, что отметку в 7 миллиардов человек на Земле удалось преодолеть шесть лет назад – в 2011 году.

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