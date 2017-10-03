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«Чистосердечно раскаялся в преступлении»: житель Витебска заплатит 2300 рублей за уклонение от службы в армии

03.10.2017 - 10:02

Новости Беларуси. Штраф за нежелание служить в армии. Житель Витебска заплатит 2300 рублей за уклонение от призыва на воинскую службу. Такое наказание молодому человеку определил суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Весной 2017 года парню пришла повестка, но в военкомат он так и не пришел. Объяснил это тем, что живет один и вынужден был уехать на заработки. Как выяснилось, у молодого человека есть сестра, которая постоянно материально помогала брату. На суде молодой человек полностью признал свою вину.

Елена Янчиленко, помощник прокурора города Витебска:
В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении. Обстоятельств, смягчающих ответственность, кроме чистосердечного раскаяния, у него не было. Объективных причин неявки в военный комиссариат у него также отсутствовало.

К слову, санкцией части 1-й статьи 435-й предусматривается наказание вплоть до лишения свободы сроком на 2 года.

Это не единственный доказанный случай уклонения от воинской службы. Только в Витебске суды рассмотрели в 2017 году более 30 подобных дел.

«Чистосердечно раскаялся в совершенном преступлении»: житель Витебска заплатит 2300 рублей за уклонение от службы в армии

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