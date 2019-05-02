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ЧМ-2019. Беларусь с разницей в три шайбы обыграла Словению

02.05.2019 - 15:36

Сборная Беларуси по хоккею идет без поражений на чемпионате мира в Нур-Султане. В очередном противостоянии подопечные Андрея Сидоренко переиграли Словению – 4:1. В составе нашей команды отличились Шарангович, Евенко, Платт и Демков. На турнире белорусам предстоит провести матчи против лидеров – сборных Казахстана и Южной Кореи.  

Текстовый онлайн матча читайте здесь.  

Ближайшая встреча с участием наших ребят состоится в субботу, 4 мая против команды-хозяйки турнира. Стартовое вбрасывание намечено на 14:30.  

 

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