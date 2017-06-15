новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

ЧП за границей, медицинская страховка, «безвиз», отдых в агроусадьбах: советы путешественникам

15.06.2017 - 16:26

Лето – всегда время для отпуска. В студии – начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь Анна Муха.

Анна Муха, начальник отдела маркетинга и качества туристских услуг Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь:
Стали путешествовать больше. Это говорят турфирмы. Это говорят турфирмы, работники объектов экскурсионного обслуживания, работники замков, музеев.

Подробнее – в видеоинформации.

ЧП за границей, медицинская страховка, «безвиз», отдых в агроусадьбах: советы путешественникам

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Видеофакт: путешественники выложили потрясающую съемку Любанских карьеров
Видеофакт: путешественники выложили потрясающую съемку Любанских карьеров
Туризм в Беларуси: «Что происходит»
«Почему на биллборде ребёнок плачет? Кто оплачивает эту рекламу?»: реакция японца на «Заплати алименты»
«Чтобы люди видели, как наши военные работают»: на «Линии Сталина» 17 июня покажут танковый биатлон
Филипп Гулый: «У нас сложился кластер практически мирового значения – Мир-Несвиж. Нужен второй – Коссово и Ружаны»
Иван Печинский: «Есть мечта восстановить Новогрудский замок. Был бы он в Литве – уже давно бы подняли, как Тракайский»
Путешественник Милюхин: «Хотите быть гостеприимными? Отмените визы. Хотите денег? Сделайте, как в африканских странах»
Квесты и аутентичное проживание: что стоит предложить туристам в Минске?
Все новости по теме Туризм
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru