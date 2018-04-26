Чтение – приятный досуг или ежедневная необходимость: советы психолога Кручинина

Новости Беларуси. Разбираемся с психологом, почему книга – лучший друг человека.
Что даёт нам чтение художественной литературы. Рассказывает психолог
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Психолог: почему стоит читать пожилым людям
Новости Беларуси. Разбираемся с психологом, почему книга – лучший друг человека.
Что даёт нам чтение художественной литературы. Рассказывает психолог
Чем полезно чтение для детей: мнение психолога
Психолог: почему стоит читать пожилым людям
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