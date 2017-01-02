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Что будет на сайте, который Минобороны запустило к учению «Запад-2017»?

12.09.2017 - 11:36

Новости Беларуси. Учение «Запад-2017» будет максимально открытым. 12 сентября Министерство обороны Беларуси запустило специальный сайт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Сюда будет стекаться последняя информация о проведении маневров, в том числе фото и видеоматериалы. Освещать учение будут около 150 журналистов. Прессу пригласят на полигоны в период активной фазы предстоящей военной тренировки – с 17 по 19 сентября.

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Кроме того, на время учения запланирован ежедневный брифинг официального представителя Минобороны нашей страны. «Запад-2017» начнется уже в 14 сентября. Розыгрыши военных действий пройдут на территории Беларуси и трех российских полигонах.

Что будет на сайте, который Минобороны запустило к учению «Запад-2017»?

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