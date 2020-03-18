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Что делать, если капремонт дома затягивается? Разговор о проблемах ЖКХ в программе «В обстановке мира»

18.03.2020 - 11:07

Новости Беларуси. Куда обращаться, если затягивается капитальный ремонт? И сколько стоит техническое обслуживание дома? Сегодня, 18 марта, в эфире телеканала СТВ вы узнаете всё, что нужно знать о сфере коммунальных услуг в Беларуси.

Мнения экспертов в программе «В обстановке мира» – сразу после информационного часа в 20.30.

Есть ли жизнь во время капитального ремонта дома?

Исполнительная дисциплина на местах иногда оставляет желать лучшего.

Расскажем, как и почему жильцы сами создают себе проблемы с коммунальными службами.

Уход от порядка создает огромные затраты их детям и внукам.

Подскажем, что делать и куда жаловаться, если сотрудники ЖКХ плохо выполняют свою работу.

Гражданин не обязан выискивать подрядчика, который выполнил некачественно услугу.

Обсудим, как не превратить окружающую действительность в мусорную свалку.

Наши отходы должны превратиться в доходы.

А также размышления о том, как вместе навести порядок в своих домах, квартире и стране.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Будзем памятаць, што кожны з нас адказваем за свой дом, пад’езд.

Аргументированные мнения, дискуссии и поиски ответов на самые важные вопросы в программе «В обстановке мира» сразу после информационного часа на телеканале СТВ.

Люди в материале: Игорь Марзалюк
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«40% – система ЖКХ». В каких ещё сферах часто нарушают права потребителей

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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
В каких сферах наиболее часто нарушается законодательство? Где наиболее часто нарушаются права потребителей?

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Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Примерно, за последние несколько лет мы держимся, наверное, в таком процентном отношении: это где-то 39-40% – система ЖКХ, и где-то 33-35% (в зависимости от года колеблется) – это услуги торговли и обслуживания.

Анна Суша, председатель ОО «Белорусское общество защиты потребителей»:
Вызывает беспокойство дистанционная торговля, когда потребители выходят на какой-то неизвестный сайт с расширением com, ru, и тогда проблемы у потребителя, действительно, есть, в случае, если товар куплен некачественный.