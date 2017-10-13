новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Открытый разговор

Что делать, если работника понижают в должности, а он с этим не согласен?

13.10.2017 - 18:55

Новости Беларуси. Какие права есть у работника, который хочет остаться на своём месте, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Понизить в должности наниматель имеет право? Без предупреждения и основания?

Надежда Ковалёва, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:
Просто так ничего сделать не получится.

Если согласия работника не будет, то тогда и понижение в должности тоже невозможно.

Ведь понижение, по сути – это поручение работы работнику, уже не обусловленное его трудовым договором в настоящее время. Это – иная работа, которая отличается по своему объёму, содержанию от трудовой функции, выполняемой в настоящее время.

Илона Волынец:
А как тогда работнику обжаловать своё понижение?

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Руководитель для начала должен принять решение провести аттестацию работника. И тогда уже, на основании решения аттестационной комиссии, чтоб не увольнять человека в связи с несоответствием занимаемой должности, наниматель вправе ему предложить перевод на должность, с которой он может справиться.

Илона Волынец:
А, если человек, всё-таки, не согласен? Каковы его действия? Писать докладную записку?

Что делать?

Надежда Ковалёва:
Защищать свои интересы в судебном порядке. Нужно обязательно учитывать – это производственная необходимость, либо временный перевод. Если имеет место быть один из этих двух случаев, выполнять работу нужно. Если это – незаконный перевод, который не касается этих двух случаев, к выполнению работы работник имеет право не приступать. В таком случае, прогула в его действиях усмотрено не будет.

Перевод и перемещение работников: «Открытый разговор»

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Перевод и перемещение работников: «Открытый разговор»
Кто может быть руководителем госструктуры?
Что выгоднее: уйти на новое место работы переводом или уволиться с прежнего?
«Заставить человека перевестись не может не один наниматель»
Чем отличается перевод на работе от перемещения?
После перевода уменьшилась зарплата: должны ли компенсировать?
Профзаболевания: «Большой город»
«Иногда работник понимает – на профосмотре нельзя говорить правду»: почему нужно быть честным с врачом?
Все новости по теме Работа в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru