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Что делать при кишечных инфекциях?

26.09.2017 - 22:32

Новости Беларуси. О первой помощи при инфицировании желудочно-кишечного тракта, рассказали в программе «Теледоктор».

Ольга Глаз, заведующая отделением кишечных инфекций УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска:
Первая помощь будет, конечно же, зависеть от тех симптомов, которые будут превалировать у больных. Если это – рвота, то, естественно, желательно промывание желудка, в первую очередь, прокипячённой тёплой водой до чистых промывных вод. Если это – высокая температура, то, естественно, жаропонижающее давать. Если же здесь идёт выраженный диарейный синдром, то, в первую очередь, регидратация солевыми растворами или специально приготовленными растворами, которые продаются у нас в аптечной сети, или же – минеральная вода без газа. Второй пункт – это применение сорбентов.

Банальный активированный уголь.

Нина Богданова, ведущая:
Много раз слышала: «Марганцовки разведи и выпей, и всё будет хорошо».

Ольга Глаз:
При неправильном разведении можно просто вызвать ожог слизистой.

Поэтому лучше, желательно обычной прокипячённой водой.

Нина Богданова:
Такая помощь относится и ко взрослым, и к детям?

Ольга Глаз:
Практически да. Вряд ли Вы будете способны маленькому ребёнку, до года, промыть желудок. То есть, тогда у детей, в первую очередь, на первом месте будет стоят регидратация, то есть, восполнение потерь жидкости. 

Теледоктор. Кишечные инфекции

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