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«Что делают мамы и это неправильно: берут ребёнка за руку, идут с ним, но всё делают за него»

07.06.2017 - 21:08

Новости Беларуси. О том, что ребёнку нужно давать проявлять инициативу, рассказали в программе «Большой город».

Инна Третьяк, врач-психиатр, психотерапевт, специалист по семейным отношениям: 
Часто бывает так: у ребёнка ещё не развита речь, он идёт к маме, берёт за ручку, куда-то ведёт. Так вот, что делают мамы и это неправильно: они берут ребёнка за руку, идут с ним, но всё делают за него. А нужно дать возможность ему проявить инициативу, ему выразить свои слова, свои эмоции, свои чувства, свои телодвижения.

Что он хотел этим показать.

Олег Степанюк, СТВ:
То есть, больше доверять ребёнку?

Инна Третьяк: 
Конечно. Получается, что проще сделать самому всё. Мы даём ему свободу, и мы даём ему возможность развиваться.  

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