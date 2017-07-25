Что должны помнить родители и знать дети, чтобы не подвергать свою жизнь опасности?

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь, майор внутренней службы, Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС города Минска.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС Республики Беларусь, майор внутренней службы, Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС города Минска.
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