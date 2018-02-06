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Что думают дети об экономии природных ресурсов: «Минскводоканал» провел конкурс «Вода.BY»

06.02.2018 - 21:07

Новости Беларуси. Директор КУП «Минскводоканал» Олег Аврутин поделился впечатлением в программе «Большой город», как проводился конкурс «Вода.BY».

Олег Аврутин, директор КУП «Минскводоканал»:
Этот год Комитетом природных ресурсов объявили Годом Экологического просвещения. Мы пошли системно и по-другому, к просвещению наших граждан через детей. Решили провести конкурс «Вода.BY». Были задействованы ребята от 12 до 17 лет. Они соревновались в видеороликах, концепциях, плакатах и так далее. И перед Новым годом подводили итоги. И те работы, которые ребята сделали на тему экономии воды, меня не оставили равнодушным. И это действительно ряд работ, особенно те, которые заняли призовые места, мы планируем и дальше использовать именно в целях такой нормальной пропаганды экономного отношения к воде. Они подняли те последствия, которые могут быть в целом для экологии не только регионов, но и мировой экологии, последствия от неразумного потребления воды. И эту работу мы будем продолжать.

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