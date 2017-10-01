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Что думают местные жители о новом Центре досуга пенсионеров в агрогородке Вертелишки Гродненской области

01.10.2017 - 18:10

Новости Беларуси. Компьютерный зал, бильярд и массажный кабинет. Центр досуга пенсионеров открылся в агрогородке Вертелишки Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подарок ко Дню пожилых людей преподнесло местное хозяйство тем, кто не один год работал в СПК. Таких здесь порядка 800 человек. Теперь им длинными зимними вечерами скучать не придется.

Иосиф Ткач поиграть в бильярд любил всегда. Правда, у себя в агрогородке получилось это сделать только сейчас. Мужчина 35 лет проработал столяром в местном СПК. На заслуженном отдыхе появилось время… и новый центр досуга. Обрадовался.

Иосиф Ткач, житель агрогородка Вертелишки:
Люди должны общаться где-то, когда на пенсию уходят. Зима придет – куда? Летом за грибами можно сходить, за ягодами. А придет зима – можно и в шашки поиграть, и в бильярд.

Посмотреть новый центр приехали, пожалуй, все пенсионеры в округе. Ходили, восхищались – такого у них еще не было. Чтобы и тренажеры, и массаж, и компьютерный класс, да еще и абсолютно бесплатно для пожилых людей. Жители Вертелишек пока к этой мысли привыкают, а соседи им уже немного завидуют.

Надежда Шавлюга, житель агрогородка Озеры:
Это в сельской местности – это очень замечательно.

Екатерина Сыантович, специалист по социальной работе, Гродненского районного центра социального обслуживания:
Предусматривается здесь работа клубов по интересам – это встречи с интересными людьми планируем, возможно, экскурсии планируем тоже, беседы, мастер-классы.

Сегодня в Вертелишках 800 пенсионеров, многие одинокие. Именно они стояли у истоков обустройства поселка, и нынешнее благополучие здесь, в том числе, и их заслуга. В качестве благодарности и почтения – достойный досуг. Длинными зимними вечерами здесь, обещают, скучать не придется.

В этом центре нет лишних деталей. Роскошные шторы, картины на стенах, диваны и даже камин. Всё, чтобы пожилым людям было по-настоящему уютно.

Начиная от задумки до ее воплощения – силами специалистов СПК. Финансирование – поровну с районным центром соцобслуживания. Отдых – для людей элегантного возраста, а для молодых – новые рабочие места.

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки», Герой Беларуси:
Мы руководствуемся таким добротным выражением нашего Президента, что, ну понятно, что надоили, накормили, ключи, гайки и прочее, как он выражается, а дальше что, а что конкретному человеку? Каждый год мы добавляем, добавляем с точки зрения развития социальной направленности.

Хозяйство давно взяло на себя социальную ответственность. Львиная доля заработанных средств идет на благоустройство и развитие инфраструктуры. В эти дни здесь заложат камень в строительство нового многоквартирного дома для молодых специалистов.

Что думают местные жители о новом Центре досуга пенсионеров в агрогородке Вертелишки Гродненской области

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