Что фиксируют новые мобильные датчики на дорогах Минска и где они расположены?

Новости Беларуси. Вдоль минских магистралей появились дополнительные мобильные датчики фиксации скорости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Умные гаджеты уже сегодня на страже порядка на Партизанском проспекте, Независимости, Пушкина и кольцевой. Эти новички не только делают снимок авто нарушителя, но и фиксируют разговор по мобильному телефону и даже непристегнутый ремень безопасности. До конца августа радаров в городе станет в разы больше.

Алексей Савичев, техник центра фиксации правонарушений «Безопасные дороги Беларуси»:

Устройство предназначено для контроля скоростного режима участников дорожного движения, что способствует снижению аварийности.