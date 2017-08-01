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Что фиксируют новые мобильные датчики на дорогах Минска и где они расположены?

01.08.2017 - 21:03

Новости Беларуси. Вдоль минских магистралей появились дополнительные мобильные датчики фиксации скорости, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Умные гаджеты уже сегодня на страже порядка на Партизанском проспекте, Независимости, Пушкина и кольцевой. Эти новички не только делают снимок авто нарушителя, но и фиксируют разговор по мобильному телефону и даже непристегнутый ремень безопасности. До конца августа радаров в городе станет в разы больше.

Алексей Савичев, техник центра фиксации правонарушений «Безопасные дороги Беларуси»:
Устройство предназначено для контроля скоростного режима участников дорожного движения, что способствует снижению аварийности.

Что фиксируют новые мобильные датчики на дорогах Минска и где они расположены?
Что фиксируют новые мобильные датчики на дорогах Минска и где они расположены?
Фото. Что фиксируют новые мобильные датчики на дорогах Минска и где они расположены?

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