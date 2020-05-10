Ситуация на 10 мая. Новые цифры по коронавирусу в Беларуси
Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 10 мая вылечились и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус.
Как сообщает Минздрав, всего сделано 263 543 теста на COVID-19. В настоящее время задействованы 38 лабораторий.
Положительный результат проверки зарегистрирован у 22 973 человек, что составляет 8,7% от количества проведённых тестов. Отмечается, что уже второй день подряд проводится более 10 тысяч тестов в сутки.
За время распространения COVID-19 в Беларуси умер 131 пациент, у них хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.
Новая статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на данный момент
Новости Беларуси. На 9 мая в Беларуси выздоровели и были выписаны 6 050 пациентов.У них ранее был диагностирован коронавирус.
По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 22 052 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Всего было сделано 251 771 тест.
Скончались 126 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.
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