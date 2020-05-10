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Ситуация на 10 мая. Новые цифры по коронавирусу в Беларуси

10.05.2020 - 12:20

Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 10 мая вылечились и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. 

Как сообщает Минздрав, всего сделано 263 543 теста на COVID-19. В настоящее время задействованы 38 лабораторий. 

Положительный результат проверки зарегистрирован у 22 973 человек, что составляет 8,7% от количества проведённых тестов. Отмечается, что уже второй день подряд проводится более 10 тысяч тестов в сутки. 

За время распространения COVID-19 в Беларуси умер 131 пациент, у них хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией. 

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Новая статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на данный момент

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Новости Беларуси. На 9 мая в Беларуси выздоровели и были выписаны 6 050 пациентов.У них ранее был диагностирован коронавирус.     

По информации Министерства здравоохранения, опубликованной в официальном Telegram-канале, зарегистрированы 22 052 человека с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.    

Всего было сделано 251 771 тест.    

Скончались 126 пациентов с рядом хронических заболеваний и выявленным COVID-19.   

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