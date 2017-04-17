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Что лучше – контракт или бессрочный договор найма?

17.04.2017 - 12:52

Новости Беларуси. О преимуществах и недостатках разных форм найма рассказали в программе «Открытый разговор».

Есть бессрочный договор, срочный договор – он же контракт. Бессрочный договор что подразумевает? Что человек может работать вечно? 

Елена Савеня, менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл»:
Со стороны работника, наверное, это благо – работник работает, спокойно выполняет свою трудовую функцию. Если работник решил прекратить трудовые отношения с нанимателем, то он пишет заявление с просьбой об увольнении за месяц до предполагаемой даты увольнения. Что касается стороны нанимателя, работодателя – тут уже нанимателю надо искать, по какой статье уволить.

Должна быть какая-то веская причина, чтобы уволить этого работника.

А по контракту – без объяснения причин, в любой момент, да? 

Елена Савеня:
Ну, да.

Многие задаются вопросом: что же лучше тогда – контракт или бессрочный договор? 

Вадим Браташ, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования:
Единственное преимущество контракта – это то, что работнику, с которым заключён контракт, устанавливаются дополнительные меры стимулирования труда. В виде повышения тарифной ставки должностного оклада до 50% и предоставление дополнительного поощрительного отпуска до 5 календарных дней. 

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