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Что нужно для досрочного выхода на пенсию?

17.03.2017 - 19:33

Новости Беларуси. Какие обстоятельства дают возможность уйти на заслуженный отдых раньше, рассказали в программе «Открытый разговор».

Ирина (г.Жабинка):
Грядёт реконструкция нашего предприятия и я попадаю под категорию людей предпенсионного возраста. Если вдруг я не найду работу, могу ли я рассчитывать на досрочную пенсию?

Светлана Котова, начальник управления юридической работы аппарата Совета Федерации профсоюзов Беларуси:
Могу сказать, что нет, он не может претендовать на такую пенсию. Для того, чтобы ставить вопрос о возможности выхода на досрочную пенсию, должны в совокупности у такого гражданина быть несколько условий. Первое, это 1 год до достижения общеустановленного возраста. Второе, это выработка трудового стажа: для женщины – не менее 33 лет, для мужчины – не менее 38 лет стажа. А также это – отсутствие возможности трудоустройства таких граждан через центры занятости по их специальности и, так скажем, квалификации.

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