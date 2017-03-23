новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Что нужно знать о правилах пользования газом в быту?

23.03.2017 - 12:49

Каждое утро мы используем газовые плиты, котлы, водонагревательные колонки и пользуемся ими на протяжении всего дня. Но, чтобы вся эта дорогостоящая техника в миг не «вспыхнула синим пламенем», в строго установленные сроки проводится техническое обслуживание газового оборудования.

Многие потребители подвергают опасности свою жизнь и имущество, пытаясь самостоятельно заменить или же отремонтировать газовые приборы. Но самодеятельность в этом деле недопустима! Все работы с газовым оборудованием могут проводиться исключительно сотрудниками уполномоченных организаций.

Вопреки распространенному мнению, техническое обслуживание не ограничивается выдачей предписаний о замене устаревших газовых плит, оно включает в себя целый ряд действий. У хозяина этого частного дома имеется два газовых прибора – котел и плита. Первым делом работник газовой службы изучает документы. Следующий этап – проверка тяги в вентиляционном канале.

Газовую плиту отключают от сети и разбирают буквально по деталям. Проверяют газовые горелки, духовой шкаф, чистят места загрязнения.

После тщательной осмотра плиту собирают и проверяют специальным прибором на наличие утечки газа. Затем – контроль пламени. Зажигаем конфорки! Пламя устойчивое, ровное, синего цвета – картина горения удовлетворительная. Техосмотр пройден!

Будьте начеку! Заботьтесь о своей безопасности и безопасности ваших близких!

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Узнаем много нового: уроки безопасности на дороге для детей
Узнаем много нового: уроки безопасности на дороге для детей
Инспекторы МЧС проводят проверку зданий, в которых пройдут новогодние гуляния, на техническое состояние
Инспекторы МЧС проверяют здания, в которых пройдут новогодние гуляния
Правила безопасности зимой: о чём стоит помнить?
Правильная фиксация в автомобиле сохранит ребёнку жизнь: краш-тест провели 19 ноября инспекторы ГАИ Минска
Правильная фиксация в автомобиле сохранит ребёнку жизнь: краш-тест провели 19 ноября инспекторы ГАИ Минска
В Минске провели эксперимент, который помог убедиться в пользе детских автокресел
В Минске провели эксперимент, который помог убедиться водителям в пользе детских автокресел
В Беларуси стартует проект, в рамках которого инспекторы ГАИ расскажут родителям, как обеспечить безопасность детей в автомобиле
Новый проект в Беларуси: инспекторы ГАИ расскажут и покажут родителям, как обеспечить безопасность детей в автомобиле
Установка извещателей ЦО обязательна для всех владельцев газовых котлов, колонок и водонагревателей
Установка извещателей ЦО обязательна для всех владельцев газовых котлов, колонок и водонагревателей
Фликер
Фликеры и безопасность: зачем нужны светоотражатели и как отличить настоящий фликер от обычного брелока?
Все новости по теме Правила безопасности
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru