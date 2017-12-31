Что подарить своему четвероногому питомцу на Новый Год? Выбираем собачий подарок в год Собаки

В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» – владельцы собак хаски – Вадим и Вера Абанины.
Что лучше всего подарить своей собаке? Смотрите видео.
В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» – владельцы собак хаски – Вадим и Вера Абанины.
Что лучше всего подарить своей собаке? Смотрите видео.
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