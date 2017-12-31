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Что подарить своему четвероногому питомцу на Новый Год? Выбираем собачий подарок в год Собаки

31.12.2017 - 15:07

В программе «Утро. Студия новогоднего настроения» – владельцы собак хаски  – Вадим и Вера Абанины.

Что лучше всего подарить своей собаке? Смотрите видео.

Вадим Абанин и Вера Абанина - владельцы собак хаски
Фото. Вадим Абанин и Вера Абанина - владельцы собак хаски

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