новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Что пожелал космонавт Новицкий белорусским спортсменам?

19.10.2017 - 20:05

Новости Беларуси. В белорусскую выставку на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи посетил космонавт Олег Новицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летчик пообщался с молодыми людьми и оставил запись в книге пожеланий для спортсменов, которые будут представлять нашу страну на II Европейских играх.

От всей души пожелал успешного выступления на соревнованиях.

Они пройдут в Минске в 2019 году. Кстати, космонавт уже по традиции после возвращения из командировки на МКС первым делом приезжает в родные места. О которых он не забывает даже находясь на орбите – Олег Новицкий из космоса сделал уникальные ночные снимки Минска, Бреста и других городов.

Что пожелал космонавт Новицкий белорусским спортсменам?

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Волонтерство на II Европейских играх: мечта, безвозмездная работа или первая ступенька в карьере?
Волонтерство на II Европейских играх: мечта, безвозмездная работа или первая ступенька в карьере?
«Очень интересно и познавательно для себя»: В Минске начали набор волонтеров для II Европейских игр
«Очень интересно и познавательно для себя»: В Минске начали набор волонтеров для II Европейских игр
27 сентября начался прием заявок от кандидатов в волонтеры II Европейских игр
27 сентября начался прием заявок от кандидатов в волонтеры II Европейских игр
Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр: глава Координационной комиссии ЕОК
Беларусь станет прекрасным местом для проведения Европейских игр: глава Координационной комиссии ЕОК
Мы способны провести Европейские игры на самом высоком уровне: министр спорта и туризма Беларуси
Мы способны провести Европейские игры на самом высоком уровне: министр спорта и туризма Беларуси
Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков в программе «Неделя спорта»
Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков в программе «Неделя спорта»
Конкурс на разработку талисмана Евроигр-2019: кто участвует и какие варианты предлагает
Конкурс на разработку талисмана Евроигр-2019: кто участвует и какие варианты предлагает
Георгий Катулин
Вторые Европейские игры пройдут в Беларуси в 2019 году
Все новости по теме Европейские игры
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru