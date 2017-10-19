Что пожелал космонавт Новицкий белорусским спортсменам?

Новости Беларуси. В белорусскую выставку на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи посетил космонавт Олег Новицкий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Летчик пообщался с молодыми людьми и оставил запись в книге пожеланий для спортсменов, которые будут представлять нашу страну на II Европейских играх.

От всей души пожелал успешного выступления на соревнованиях.

Они пройдут в Минске в 2019 году. Кстати, космонавт уже по традиции после возвращения из командировки на МКС первым делом приезжает в родные места. О которых он не забывает даже находясь на орбите – Олег Новицкий из космоса сделал уникальные ночные снимки Минска, Бреста и других городов.