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Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий

02.10.2017 - 15:01

Новости Испании. Предварительные итоги референдума подвели власти Каталонии. Отделению автономии от Испании сказали «д а» 90 % проголосовавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем, Мадрид не признает голосование, равно как и ЕС.

Председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что плебисцит противоречит законам Евросоюза. За возможность провести референдум каталонцы бились в прямом смысле этого слова. В результате ожесточенных стычек между жителями и полицейскими пострадали более 1000 человек.

Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий
Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий

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