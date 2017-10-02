Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий

Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий

Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий

Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий

Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий

Фото. Что происходило на улицах Каталонии во время воскресных событий: кадры с места событий