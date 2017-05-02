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«Что происходит»: как решить конфликт Ханка, Поплавской и Ярмоленко?

02.05.2017 - 21:51

Новости Беларуси. Ток-шоу «Что происходит» было посвящено вопросам авторского права. В частности, скандалу, участниками которого стали Эдуард Ханок, Анатолий Ярмоленко и Ядвига Поплавская. Композитор запретил им исполнять 5 своих песен: «Малиновка», «Завіруха», «Я у бабушки живу», «Счастливый случай» и «Вы шуміце, бярозы». И заявил о том, что намерен обратиться в суд для того, чтобы защищать свои авторские права. 

Как отреагировала на ситуацию Ядвига Поплавская? Чего хочет добиться Эдуард Ханок? И что намерен предпринимать Анатолий Ярмоленко?

Позиции всех сторон – в первой части «Что происходит» (подробности здесь)

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