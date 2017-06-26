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«Что происходит» с белорусской молодёжью: Youtube, киберспорт, роупджампинг

26.06.2017 - 19:55

Новости Беларуси. Каждое последнее воскресенье июня в Беларуси отмечают День молодёжи. Во время ток-шоу «Что происходит» обсуждали, какие шансы у молодых белорусов реализовать себя, добиться успеха, сделать карьеру, получить хорошее образование.

Психолог Павел Зыгмантович: «Многие родители отдали ребёнка на воспитание в Youtube»

Виталий Карпанов: «Уже нужно создавать совет, как нужно спасать телевидение»

«Я сначала обиделся, а потом понял что это нормально»: сколько Влад Бумага просил за съёмки в клипе Карпанова?

Продюсер Руслан Стариковский о блоггерах на ТВ: «Они родят вам много проектов»

«Мы идём тем же путём, что и Россия, киберспорт там рядом с хоккеем и футболом»

«Может быть, человеческий фактор»: инструктор по роупджампингу о гибели 27-летнего парня в Соснах

Психолог Павел Зыгмантович: «В связи с ростом компьютеров, игр падает подростковая преступность»

«Если просто родитель гуляет с ребёнком 2 часа в неделю – у того даже успеваемость повышается»

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