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«Что происходит»: «Запад-2017»

18.09.2017 - 14:09

Новости Беларуси. Об учениях «Запад-2017» говорили в рамках ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Безусловно, главным событием уходящей недели является старт совместных белорусско-российских стратегических учений «Запад-2017». Однако, никогда ранее, в общем-то, традиционные учения не вызывали такого пристального внимания и, более того, даже ажиотажа. Сегодня мы поговорим, что происходит на самих учениях, а также, чем живут военные, от которых зависит безопасность нашего государства и обороноспособность.

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