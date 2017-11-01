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Что психиатр думает о ЗОЖ: четыре предположения

01.11.2017 - 01:47

Новости Беларуси. Является ли радикальная смена привычек питания и поведения нормальной, рассказали в программе «Теледоктор» 

Михаил Дернаковский, врач-психиатр, психотерапевт, психолог:
Психиатры выделяют ряд психопатологических синдромов. Таких, как навязчивые мысли, обсессии. Например: «Я не очень хорошо выгляжу». Это как центральная концепция, вокруг которой крутится жизнь человека. «Если я не очень хорошо выгляжу, значит, и жизнь у меня будет плохо складываться», «Я – неуспешный человек», «Неумеха, не могу себя организовать».

И даже, если человеку что-то удаётся, внутренне он не удовлетворён.

Это говорит о навязчивой идеи, обсессии. Таким образом, снимая свою тревогу, человек начинает заниматься, например, здоровым образом жизни. Это тоже получается не очень хорошо. Или другой вариант – сверхценные идеи, когда тревоги нет, но у человека, извините, что-то в голове перемкнуло, что: «Очень важно заниматься спортом, во что бы то ни стало. Если я не буду этого делать, всё, вообще, бессмысленно». Есть третий вариант – бредовые идеи. Это идеи, связанные с неадекватным восприятием окружающего мира.

Нина Богданова, ведущая:
Есть такие люди, которые вели не совсем здоровый образ жизни, а сейчас вдруг – вегетарианство, йога… Но, мне кажется, это каким-то фанатичным. Может быть такая взаимозаменяемость зависимостей?

Михаил Дернаковский:
Теоретически возможно. Бывает, что одна зависимость меняет другую. Здоровый образ жизни – не ради здоровья чисто физического. Есть ментальные аспекты. Если у человека слишком много этих навязчивых идей, много озабоченности, то он, в принципе, несчастен. Единственное, что может сделать хорошего медицина и здоровый образ жизни – это улучшить качество жизни, сделать человека счастливым.

Но медицина не спасает от смерти, иногда медицина не защищает людей от заболевания.

Но, если человек излишне чем-то озабочен, он теряет нечто важное – ощущение комфорта, позитивное восприятие окружающей действительности. И вот из-за этого он, вроде, и занимается чем-то правильным, но он глубоко несчастлив.

Теледоктор. ЗОЖ

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