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Что решил Европейский суд по делу знаменитой компании, занимавшейся извозом без лицензии?

20.12.2017 - 20:23

Новости мира. Европейский суд в Люксембурге принял решение по известной международной компании, создавшей одноименное мобильное приложение для услуг такси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сервис признали транспортной компанией. Потому в ближайшее время приложению, которое оказывает услуги извоза, необходимо переквалифицироваться в компанию такси. К разбирательству в суде привели жалобы испанских водителей на то, что сервис занижает цены и становится монополистом на рынке. Причем его водители работали без лицензий, а часто и без прав.

Что решил Европейский суд по делу знаменитой компании, занимавшейся извозом без лицензии?

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