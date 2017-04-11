новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Утро. Студия хорошего настроения

Что такое антивитамины и зачем они нужны?

11.04.2017 - 14:55

Все знают, что такое витамины, но что такое «антивитамины» – знает далеко не каждый. А последние, к слову, могут негативно влиять на обмен веществ в организме.

Получается, что антивитамины могут мешать выполнять свои функции витаминам. Причём, у каждого витамина есть свой антикод.

В результате витаминного противоборства ускоряется окисление аскорбиновой кислоты. Поэтому при нарезке свежих фруктов и овощей теряется до 50 % полезных веществ. Чем меньше времени пройдёт с момента приготовления витаминного блюда, тем меньше полезных веществ в нём окажется.

Витамин А плохо усваивается при употреблении кулинарных жиров: сливочного масла и маргарина.

Кстати, всем известный кофеин, оказывается, тоже может стать антикодом по отношению к витамину С и витаминам группы B. Поэтому лучше употреблять любимый напиток, в котором содержится кофеин за час до еды, или за полтора часа после неё. Питайтесь рационально.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Как обмануть аппетит? Советы диетолога Светланы Кашицкой
Сладости
Внезапное желание съесть что-нибудь «вкусненькое». О чем говорит такой сигнал нашего организма?
Правильное питание. Как питаться вкусно, полезно и сбалансированно?
Светлана Кашицкая
Светлана Кашицкая, диетолог, кандидат педагогических наук в программе «УТРО» на СТВ
Специи
«Острый» вопрос: в чем польза и вред специй и приправ?
Как набрать вес? Советы диетолога Надежды Рябовой
Как набрать вес? Советы диетолога Надежды Рябовой
«Дары природы». Как правильно выбрать и сохранить овощи?
«Дары природы». Как правильно выбрать и сохранить овощи?
Старайтесь летом больше есть овощи и фрукты!
Нутрициолог-диетолог Светлана Кашицкая рассказала о правильном питании в летний период
Все новости по теме Консультация диетолога
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru