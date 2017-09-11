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Что такое криптовалюта: есть ли у виртуальных денег будущее?

11.09.2017 - 12:33

Майнинг, биткоин, блокчейн – словарный запас белорусов стремительно пополняется дивными словами, которые объединяют общее понятие «криптовалюта».  Впервые она появилась около 10 лет назад и была похожа на математическое уравнение, с множеством решений. Каждое из них называли биткоином и  назначили за него символическую стоимость. С ростом спроса на биткоин, росла и его цена. Так, если первый такой цифровой код стоил копейки, то сейчас плата за него выросла в миллионы раз. 

Добывают «криптовалюту» или мейнят путём решения сложных алгоритмов. Сделать это не так уж просто. Для этого нужны очень мощные компьютеры, а точнее процессоры, которые и вычисляют новую криптовалюту. Все операции, которые проводятся с таким виртуальными деньгами, хранятся в системе называемой «блокчейн». Данные системы доступны всем пользователям, потому внести изменения без ведома остальных в неё практически невозможно.

Пока такая система хранения  виртуальных денег надёжно защищена, но ведь технологии всё время движутся вперёд и кто знает, что будет завтра…

Впрочем, пока одни пророчат «криптовалюте» светлое будущее, другие не перестают прогнозировать скорый крах виртуальных денег. В нашей стране сегодня «криптовалюта» находится вне рамок правового поля. Потому любая операция в  виртуальных деньгах это большой риск, который ложится на плечи продавца и покупателя.

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