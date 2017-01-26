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Что такое радиоспорт и скоростная телеграфия?

26.01.2017 - 10:13

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Анна Шевеленко, мастер спорта международного класса, шестикратная чемпионка мира по радиоспорту.

Анна Шевеленко

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