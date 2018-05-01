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Что такое Совет парка в Минске и как в него вступить?

01.05.2018 - 14:11

Новости Беларуси. Как минчане могут помочь следить за порядком в городе и благоустраивать зеленые зоны столицы, рассказал в программе «Большой город» глава администрации Фрунзенского района г. Минска.

Артём Цуран, глава администрации Фрунзенского района г. Минска:
У нас созданы Советы парков. Мы их назвали так. Туда входят и депутаты, и неравнодушные бизнесмены и просто граждане.

Любой желающий гражданин, проживающий в городе Минске, не важно, может обратиться.

На самом деле на год Совет собирается в начале сезона. Проходит обсуждение, что на той или иной зеленой территории будет изменено, какие виды работ будут происходить. Как правило, это все не за бюджетные деньги, а именно вот эти неравнодушные люди сами изыскивают как-то средства – посадочный материал, строительный, чтобы на территории у нас появились новые объекты благоустройства.

Фрунзенский район Минска – планы по расширению и благоустройству: «Большой город»

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