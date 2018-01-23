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Что такое суперфуды и в чём их польза? Мастер-класс по приготовлению творожного десерта с семенами чиа и каши киноа

23.01.2018 - 11:31

Не лекарство, а чудо-продукты. Действительно они омолаживают и продлевают жизнь? Магистр диетологии Дэвид Вульф десять лет назад открыл миру суперфуды – особенную пищу с невероятным запасом белков и аминокислот, в наших широтах всеми любимая черника, брусника, болгарский перец и грецкий орех.  

Юлия Храленкова, эксперт по здоровому питанию:
В нашем привычном болгарском красном свежем перце находится в несколько раз больше витамина С, чем в лимоне. По отношению к болгарскому перцу, в шиповнике  еще в два раза больше, если это сухой. Важна концентрация этих веществ в организме, перебарщивать не стоит, с шиповником стоит быть, действительно, осторожно! Потому он превышает дневную человеческую норму на 100 г.

К экзотическим суперфудам относят ягоды асаи – сокровище Бразилии, которое растёт в дельте Амазонки.

Ягоды годжи – самый вкусный суперфуд.

Водоросль Спирулина состоит на 70% из белка и очень полезна людям с риском сахарного диабета.

Юлия Храленкова:
Это такой порошок, практически не имеет вкуса, немного солоноватый, на протяжении трех недель восстанавливается. Она помогает отладить уровень сахара, дальше организм начинает процесс постепенного и плавного похудения.

Прекрасный суперфуд – это семена чиа. Они богаты растительным белком, который служит строительным материалом для наших костей. С ним можно приготовить отличный йогурт на завтрак, кашу или творожный десерт.

Ян Борисов, шеф-повар:
Древние ацтеки брали с собой в поход семена чиа, поскольку в них много полезных микровеществ, а весят они очень мало, было удобно носить с собой.

Юлия Храленкова:
Появились такие продукты, они, действительно, полезны. Например, это киноа безглютеновая крупа. Глютен – это белок, который у многих, к сожалению, не усваивается в организме и аллергия у человека.

Как приготовить творожный завтрак с семенами чиа? Как приготовить вкусную и полезную кашу киноа? Смотрите видеоматериал.

Что такое суперфуды и в чём их польза?

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