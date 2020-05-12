«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы
Новости Беларуси. 12 мая есть особый повод, чтобы еще раз выразить признательность медикам. Во всем мире отмечают День медицинской сестры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это самая многочисленная категория работников здравоохранения. И роль этих людей нельзя переоценить: во врачебной практике большая часть медуслуг оказывается исключительно сестринским персоналом.
Что такое симуляционный центр в Витебском медуниверситете и зачем он нужен?
За последний месяц здравоохранение только Витебска пополнилось тремястами специалистами среднего звена. Это студенты старших курсов Витебского медуниверситета. Параллельно с учебой они успевают помогать коллегам и уделять время пациентам.
Анастасия Бут – о тех, кто сегодня выбрал не самый простой путь к накоплению опыта.
Процедурный кабинет наш, один из двух, основная наша работа проходит здесь.
Краткий экскурс по отделению, где сегодня работает, проводит медсестра Александра Меринкова. Она же – студентка 6-го курса медицинского университета и будущий хирург. Девушка не из робкого десятка, и ее поступок тому подтверждение. Саша в числе первых вызвалась на «передовую».
Александра Меринкова, студентка Витебского государственного медицинского университета:
Родители, конечно, испугались, когда узнали. До сих пор переживают, волнуются. Но, когда мы шли учиться в медицинский университет, мы прекрасно понимали, что мы обязаны оказывать помощь всем пациентам, независимо от их диагнозов и заболеваний. Был опыт работы медицинской сестрой ранее. Я считаю, что в этой ситуации должен каждый помогать по мере своих возможностей.
И таких самоотверженных студентов старших курсов в первые пару дней набралось около сотни. Сегодня медсестрами в больницах и санитарами на машинах «скорой помощи» только в Витебске работает почти 300 человек.
Ректор Витебского медуниверситета: студенты откликнулись на работу ещё тогда, когда не было указа о надбавках
У потомственного медика Ивана Колесника была возможность вернуться в родной Мозырь, но он решил остаться в Витебске.
Иван Колесник, студент Витебского государственного медицинского университета:
Я чуть-чуть раньше всей этой волны начинал работать. Я в середине января начал работать. Но вот так пришлось столкнуться с этим. Выбора нет. Что, убежать и спрятаться дома у мамы? Ощущаешь какую-то моральную поддержку, что на тебя не то чтобы равняются, но надеются на тебя. И мы тянем. Работаем.
От поликлиники до реанимации – студенты сегодня работают везде.
Ректор Витебского медуниверситета: студенты откликнулись на работу ещё тогда, когда не было указа о надбавках
Новости Беларуси. Студенты-медики трудятся наравне со старшими коллегами. А после смен «догоняют» учебную программу. Занятия в вузе проходят онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Что, убежать и спрятаться дома у мамы?» Студенты Витебского медуниверситета о том, почему пошли подрабатывать в больницы
Тяжело в учении и пока тяжело в бою. Но справляются, и руководство университета это видит.
Анатолий Щастный, ректор Витебского государственного медицинского университета:
Они откликнулись на работу еще тогда, когда не было указа о соответствующих надбавках. Они просто хотели помочь здравоохранению в связи с непростой ситуацией.
Я думаю, что мы, учитывая сложившуюся обстановку, зачтем им практику – это для 4-5 курса, кто работает.
Еще университет предоставил возможность не только студентам, но и всем медикам самоизолироваться после работы. В общежитии «Двина» и абсолютно бесплатно. В апреле этим воспользовались 40 человек, в мае – уже 30.