Что важно знать каждому водителю Беларуси? Разбираемся в новом КоАП
Новости Беларуси. Первый день весны принес белорусам ряд нововведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 1 марта вступили в силу статьи обновленных Кодекса и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Они принимались после широкого общественного обсуждения.
Главные новшества: административная ответственность по многим правонарушениям смягчена, а порядок привлечения граждан и организаций, а также ИП к административной ответственности упрощен. Ставка на воспитательный и профилактический характер. За незначительный проступок могут сделать лишь предупреждение.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
К правовой новинке уже подготовились и книжные магазины. Новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс уже можно приобрести и изучить.
На первых страницах главное ноу-хау – градация правонарушений. За незначительный проступок могут сделать лишь предупреждение. Но за повторное нарушение, а так же значительное и грубое предусмотрена серьезная ответственность.
Здравствуйте, ГАИ Московское, инспектор Великоборец. Документы ваши, пожалуйста.
1 марта, как и обычно, экипаж Артура Великоборца вышел на линию. Проверка документов, общение с водителями. Диалог, надеются инспекторы, станет проще. Новые грани открыл новый Административный кодекс. К примеру, за управление без техосмотра, отсутствие «автогражданки» или, скажем, не пристегнутый ремень безопасности или разговор по телефону на первый раз сделают предупреждение.
Артур Великоборец, инспектор ДПС ГАИ Московского РУВД Минска:
Это будет помечаться в базе, то есть конкретно будет написано, что водителю сделано предупреждение. Водитель более позитивно реагирует, когда знает, что уже штрафа нет. Надеюсь, это на пользу им пойдет в дальнейшем.
За значительные и грубые нарушения, коими являются лихачество и езда в нетрезвом виде, наказания по-прежнему весомые. По вине нетрезвых водителей в 2020-м – 115 погибших. Для кого-то просто цифры, а для кого-то трагедия. ГАИ надеется, что буква закона повысит культуру вождения.
Нетрезвых водителей разделили на две группы. Слабая степень опьянения – до 0,8 промилле – подразумевает штраф в размере до 2 900 рублей и лишение прав на 3 года. Опьянение свыше 0,8 промилле влечет за собой наложение штрафа почти до 6 000 плюс лишение прав сроком на 5 лет. Если водитель разогнался и превысил разрешенную скорость на 30-40 километров, то получит штраф в размере от 3 до 10 базовых величин. Если скорость оказалась еще выше, то штраф уже до 12 базовых. И главный вопрос: будут ли приходить «письма счастья» по-новому?
Штраф до 100 базовых. Что теперь грозит за участие в незаконных митингах?
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
На законодательном уровне появилась возможность фиксировать непрохождение водителем государственного технического осмотра с помощью приборов, работающих в автоматическом режиме. Поэтому, в принципе, в ближайшее время некоторые водители возможно получат так называемые письма счастья.
Александр Костюкевич, юрист:
Уже можно будет штрафовать и за отсутствие страховки, отсутствие техосмотра, нарушение правил разметки, проезд красного светофора, выезд на полосы общественного движения. Это все в перспективе будет.
Больше шансов на исправление, предупреждение, профилактику. Административный кодекс, по сути, система штрафов за нарушения. А нет нарушений – и штрафов нет.
Если я не нарушаю ничего, чего мне бояться?
В новый год – с новыми правилами. Что изменится для водителей Беларуси?
Новости Беларуси. В новый год – с новыми правилами. Речь пойдет об автовладельцах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новый вариант так называемого дорожного сбора. Две главные новации: налог отвязали от техосмотра, но платить его будут все без исключения владельцы машин.
Все по полочкам разложила Кристина Федорович.
Кристина Федорович, корреспондент:
Платить или не платить? Согласитесь, дилемма. Белорусы говорят о дорожном сборе уже шесть лет кряду. Ровно с того момента, как его ввели в 2014 году и привязали к не менее обязательной процедуре – прохождению техосмотра.
Если, предположим, ту самую цветную наклейку размещать на лобовом стекле уже не нужно, может, и сам процесс техосмотра отодвинуть на задний план? Такая параллель мыслей наблюдается у множества автовладельцев. А потому в новый год – с новыми правилами.
Катерина Конопацкая, автовладелец:
Без машины я точно никуда. Как с утра села за руль, так и до самого вечера я езжу на машине – работа обязывает.
Катерина как добросовестный водитель техосмотр проходит ежегодно, правда, улыбается, муж заставляет.
Катерина Конопацкая:
Я прохожу еще техобслуживание в салоне, для меня это вообще двойной удар. Поэтому, конечно, мне не хотелось проходить техосмотр, потому что я не вижу смысла в прохождении техосмотра, если у меня машина находится на гарантии. Когда я прохожу техосмотр, платить госпошлину – она немаленькая, там не 50 рублей – конечно, затратно. Мы не так все много получаем, чтобы тратиться. С учетом того, что я прохожу еще ТО в салоне, для меня это очень сильно бьет по карману.
И вот упираемся в ключевой момент: основная претензия водителей – сумма за допуск к дорожному движению. Без уплаты этого сбора машина попросту не пройдет техосмотр. Вот и выходит, что многие автовладельцы стали игнорировать проверку машины. Ежегодный спад количества выданных разрешений – более 10 %.
«Снижение почти 37%». Сколько автомобилистов Беларуси за год отказались от прохождения техосмотра?
С десяток машин за день проходят линию – такая ситуация, чего греха таить, из рук вон выходящая. Да и этого не скрывали – отнюдь, побуждали к принятию решения. И вот что имеем.
Игорь Комаровский, председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Произошла трансформация госпошлины в транспортный налог, который должны уплачивать как физлица, так и индивидуальные предприниматели и организации. Объектом налогообложения являются транспортные средства физлиц и юридических лиц, зарегистрированных в Госавтоинспекции МВД.
Транспортный налог. Кстати, что интересно – это международная практика. Впервые такое понятие появилось в 1908 году в США, тогда сумму налога включали в стоимость бензина.
Но все же возвращаемся в Беларусь. Разберемся, как и сколько нужно платить. Точка отсчета все та же – разрешенная максимальная масса, но уже с отсечкой в 250 кг для легковых авто с массой от 1,5 до 2,5 тонны.
Перейдем к главному – к цифрам. Вот, к примеру, авто из категории более 1,5 тонны (до 1,75 тонны) –придется достать из кошелька 81 рубль.
Если провести параллель, введенный налог по сравнению с госпошлиной снижен на 25 %. Оплачивать его придется ежегодно за фактический период владения авто. Здесь сразу пояснение на возможно возникший вопрос: если машина зарегистрирована, но вы ей не пользуетесь, платить все равно придется. Однако есть ремарка – льготы.
Игорь Комаровский:
Это ветераны Великой Отечественной войны, это инвалиды I и II групп – для них на 50 % снижена оплата по налогу, точно так же, как и для лиц, достигших пенсионного возраста.
Касательно тех авто, что зарегистрированы, но уже причислены к так называемому автохламу. До 1 июля нужно снять машину с учета, дабы не платить. Обратная сторона – о тех, кто уже оплатил дорожный сбор. К примеру, вы внесли сумму за участие в дорожном движении по 1 марта 2021 года. Значит, оплатите по новым правилам лишь за 10 месяцев. Но и тут же ответим на вполне логичный вопрос: а что, если не платить?
Что будет, если не заплатить дорожный налог вовремя? Рассказывает специалист
И тут, как ведется, сколько людей, столько и мнений на этот счет. Но имеем, что имеем: теперь налог платить будут все автовладельцы без исключения, а процедура прохождения техосмотра отныне не связана с госпошлиной. Но вступивший в свои законные права 2021-й год будет, скорее, переходным. Извещения пришлют не позже 1 ноября, а уплатить налог нужно будет не позже 15 декабря.
Михаил Ващило, начальник управления гостехосмотра УП «Белтехосмотр»:
Человек приедет на государственный технический осмотр, у него единственное, что убавится, обязанность предоставления одного документа – отчета (платежки) о государственной пошлине. Весь остальной перечень документов остается неизменным. Причем он уже сокращен до минимального уровня. Сейчас это пять документов, будет предоставляться четыре.
Мы допускаем то, что с начала января не будет высокой активности граждан на диагностические станции, тем не менее предполагаем, что в течение года эта ситуация нормализуется и стабилизируется.
Катерина Конопацкая:
Кому-то будет плюсом, кому-то будет минусом. Для меня все-таки будет, наверное, больше плюсом. По сумме... Сумма отличается, пускай незначительно, но, наверное, тоже плюс, раз отличается. Можно выбраться на обед с подружкой на сэкономленные деньги.
Пройти техосмотр так же важно, как и купить проездной на общественный транспорт или переходить улицу исключительно на зеленый свет.
Успешное прохождение ТО – гарантия безопасности прежде всего для вашей же жизни. К тому же этого требует закон, а с ним, как известно, не поспоришь.