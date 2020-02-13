Что включено в этический кодекс педагога? Рассказывают разработчики документа
Каким должен быть педагог? Им можно стать или нужно родиться? Как вести себя в сложных психологических ситуациях, которые всегда были и будут в школах? Эти вопросы стояли перед разработчиками этического кодекса педагога. И вот документ готов. Министерство образования Беларуси совсем скоро опубликует его для обсуждения в «Настаўніцкай газеце».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – разработчики кодекса: начальник управления социальной и воспитательной работы Академии последипломного образования – Елена Михалевич, методист Академии последипломного образования – Анна Деменцевич, заведующая кафедрой современного естествознания Республиканского института высшей школы, кандидат педагогических наук – Ольга Григорьева, начальник центра научно-методического обеспечения воспитательной работы в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования Республиканского института профессионального образования – Юрий Емельяненко.
Елена Михалевич, начальник управления социальной и воспитательной работы Академии последипломного образования:
Сам документ состоит из таких частей, где есть общий подходы, на основании чего и то регулирует данный документ. Затем такие общие требования к этике педагога. И затем части, которые регулируют отношения педагогов с обучающимися, затем педагогов с законными представителями несовершеннолетних, и педагогов друг с другом.
Ольга Григорьева, заведующая кафедрой современного естествознания Республиканского института высшей школы, кандидат педагогических наук:
Достаточно есть в этом документе пунктов, которые касаются объективности оценивания, недопустимости завоевания авторитета за счёт принижения, подавления. То есть различные такие аспекты, которые в учебном процессе возникают и на разных уровнях. Я представляю уровень высшего образования, поэтому, естественно, во взаимодействии со студентами такие вопросы возникают достаточно часто. Хочу также отметить, что у нас во многих учреждениях высшего образования разработаны локальные документы, которые носят названия «Этические кодексы». Причём, они могут касаться как правил поведения преподавателя, так и поведения обучающихся. Поэтому мы сегодня говорим о таком рамочном документе, используя который, можно разработать собственный документ внутри учреждения образования.
Это кодекс имеет статус закона? Или это больше пожелания?
Ольга Григорьева:
Создаются этические комиссии. Естественно, предполагается, что при серьёзном нарушении данных правил человек может обратиться в комиссию, которая создаётся.
Требования и запреты идут в сторону учителя, хотя дети бывают специфические и родители тоже. Может ли учитель сказать, что у него дети не соответствуют каким-то критериям, надо повлиять и комиссию создать в отношении родителей?
Елена Михалевич:
Мы, конечно, не рекомендуем такие комиссии создавать. Нет таких комиссий. Потому что соответствует-не соответствует – это очень тонкий вопрос. Потому что мы имеем свои особенности, дети имеют и возрастные особенности, каждый коллектив имеет какие-то особенности и взаимоотношения. Следует помнить, что у нас участники образовательного процесса – это не только педагоги и обучающиеся, но это и законные их представители – родители. И взаимоотношения между всеми участниками процесса эти правила направляют. И тем не менее, следует помнить, что родители – такие же самые участники образовательного процесса, как и все остальные. Эти правила ещё не приняты, это проект, он размещён на сайте министерства образования в общем доступе и открыт до 1 марта для внесения со стороны общественности каких-то замечаний и предложений.
Юрий Емельяненко, начальник центра научно-методического обеспечения воспитательной работы в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования Республиканского института профессионального образования:
Существенный акцент, который сделан в этом документе на повышение имиджа педагога, защита чести педагогического сообщества. Потому что ряд норм, которые там заложены, предполагают обсуждение имеющихся реальных проблем. Их, естественно, решение, разрешение, но с учётом уважительного отношения всех участников образовательного процесса.
Спустя 61 месяц. В Гомеле начали достраивать школу, которую законсервировали ещё в 2014-м
Новости Беларуси. В Гомеле возобновили строительство школы, приостановленное еще в 2014 году из-за нехватки финансирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Деньги нашлись после того, как гомельчане в апреле 2019 года в рамках «Большого разговора» рассказали о своей проблеме главе государства.
Подробнее об этой истории наш корреспондент Александр Добриян.
Этот микрорайон вырос на самом пике строительного бума. Он же совпал в Беларуси с бэби-бумом. В каждом доме здесь что ни квартира, то большая семья. На новую школу 10 лет назад рассчитывали все. Но надежды растаяли как первый снег.
Оксана Байдалова, жительница Гомеля:
Когда началось строительство этой школы, мы, конечно, надеялись, что старший ребенок как минимум закончит эту школу. Потом надеялись, что средний ребенок хотя бы в первый класс пойдет. Но мы уже в шестом классе учимся, а школа никак не достроится. Единственная надежда – что младший ребенок, может быть, пойдет в эту школу.
Работы остановились полностью в 2014-м. Все это время каждое утро сотни детей из соседних дворов отправляются мимо долгостроя в переполненные школы соседних микрорайонов.
Татьяна Лукьянская, начальник отдела главного управления образования Гомельского облисполкома:
Существует острая потребность в ученических местах именно в этом микрорайоне. Близлежащая школа – шестьдесят шестая – рассчитана всего лишь на 930 мест. Сегодня в ней обучаются более 1600 учащихся. Острая потребность возникла еще в 2011 году.
Проблема в городе известная, но деньги на ее решение появились только после того, как жители Гомеля задали «Свой вопрос Президенту» во время «Большого разговора». Спустя 61 месяц после консервации строения на объекте снова закипела работа.
Александр Добриян, корреспондент:
Возобновлению строительства способствует даже погода. Аномально теплая зима позволяет каменщикам работать без использования специальных морозостойких растворов.
Новая школа рассчитана на 730 учеников. При этом проект предусматривает сразу несколько спортивных залов и бассейн. Группы продленного дня будут размещены в отдельном трехэтажном здании. Это пространство для единовременного размещения 160 учеников, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Строителям предстоит возвести пять зданий.
Станислав Сильченко, генеральный директор ОАО «Строительный трест № 14»:
Объект беспрецедентный, потому что на территории в 5 гектаров площадь застройки составляет 4,5 гектара. С инженерной точки зрения данный объект должен возводиться более 21 месяца (согласно проектно-сметной документации). Мы ставим себе задачу реализовать данный объект куда раньше запланированного срока.
Строительство этой школы – один из двух с половиной тысяч вопросов, заданных белорусами весной 2019 года в рамках акции «Ваш вопрос Президенту». Часть из них нашли свое решение практически сразу, часть требовала детального изучения либо существенного финансирования. Несмотря на это, в перспективе все они будут решены, поскольку находятся на особом контроле.