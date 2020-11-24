Что волнует белорусов? Ко Всебелорусскому народному собранию уже поступило более 8 тысяч предложений

Новости Беларуси. Ко Всебелорусскому народному собранию от граждан поступило уже порядка восьми тысяч предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас рабочая группа оргкомитета приступила к их обобщению.

Обсуждений много – они самые разные. Зачастую поднимают действительно злободневные и важные темы. В парламенте даже представили список наиболее популярных из них.

Прежде всего граждан волнуют сроки и полномочия Президента, парламента и местных органов управления, использование государственной символики. Не менее популярным остается вопрос выборов и структуры местных органов власти. Среди всех регионов пока наибольшую активность проявляет Минск, хотя и регионы в последнее время подключаются к диалогу.

Проведение Всебелорусского народного собрания предполагается в январе или феврале 2021 года. Планируется, что его повестку разделят на два тематических блока – вопросы социально-экономического и общественно-политического развития страны. Пока же по всей Беларуси продолжаются диалоговые площадки.

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