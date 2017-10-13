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Что выгоднее: уйти на новое место работы переводом или уволиться с прежнего?

13.10.2017 - 18:55

Новости Беларуси. Как лучше оформить переход на работу в другую организацию, рассказали в программе «Открытый разговор».

Елена Горлач, главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Перевод, наверное, даёт больше гарантий для трудоустройства, чем увольнение по соглашению сторон, либо по истечению срока контракта, и устройство на другое место работы.

Илона Волынец, СТВ:
Тогда не нужно ждать полгода, чтобы уйти в отпуск, да?

Елена Горлач:
Да, конечно.

Есть ряд гарантий, которые сохраняются за работником, который переведён.

И, опять-таки, гарантия по приёму на работу содержится в Трудовом кодексе, то есть, наниматель не может отказать работнику в приёме на работу, когда он уже дал согласие на его перевод. 

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