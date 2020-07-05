Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов
Новости Беларуси. Фраза «на личном контроле», которую мы часто используем в выпусках новостей – лучшая иллюстрация политики Александра Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Когда глава государства персонально следит за решением тех или иных проблем белорусов. Эдакий «знак качества» работы Президента.
Когда для чиновников и всей вертикали власти просто нет вариантов «не выполнить», «не выслушать», не помочь». Если за проблемой люди – это должно быть решено железобетонно. Какие же это вопросы – а самые разные: зарплаты, цены, новые школы и детские сады, доступность кредитов.
С самыми разными просьбами помочь белорусы обращались во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко.
И вот на неделе Александр Лукашенко подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения. Как это будет работать – подробности в репортаже Александра Добрияна.
Нехватка школ и детских садов – проблема не только в Гомеле. Это один из тех вопросов, которые обозначали белорусы во время сбора подписей в поддержку выдвижения кандидатом в Президенты Александра Лукашенко. Услышать проблемы всех и каждого – такую задачу глава государства поставил своей команде.
Александр Лукашенко подписал распоряжение о допмерах по решению актуальных для граждан вопросов. Что в документе?
Собственно, это практически самый главный принцип в работе Президента. И в этот раз пожелания, высказанные белорусами, взяли на карандаш. Так и появился новый документ. Глава государства на неделе подписал распоряжение, где все точечно обозначено – что и где нужно сделать.
Президент Беларуси подписал распоряжение о дополнительных мерах по решению актуальных вопросов населения
Выплаты зарплат вовремя, контроль за ценами на рынке, доступная медицина и качественная питьевая вода. Это и строительство станций обезжелезивания по стране, и перевод к 2025 году столичного водоснабжения на подземные источники.
Еще один момент – максимальное использование электроэнергии и льготные тарифы. Мы же строим свою АЭС. Не так давно Президенту на эту тему свой вопрос задал работник «Гродно Азот».
Читайте также:
Александр Лукашенко о БелАЭС: «Реакторы самые безопасные, которые мы там устанавливаем»
Александр Лукашенко: никто атомную станцию не закроет, это игра на чувствах людей
Президент Беларуси: может быть, когда-то мы как Южная Корея будем строить свои собственные атомные станции
Александр Лукашенко о подарке от «Гродно Азота»: у меня есть огород, поэтому мне пригодится
«В этом направлении мы будем действовать». Александр Лукашенко ответил на вопрос об электрификации садовых товариществ
В топе поручений Президента и строительство. Новые дороги, школы, спортивные объекты. И, конечно, жилье. Кредиты должны стать доступнее для всех (подробнее об этом читайте здесь).
Cлышать и понимать каждого – именно так звучит неизменное требование Президента ко всей вертикали власти, к каждому чиновнику. Задача государства – быть на защите интересов своих граждан: как в Минске, так и на самом краю белорусской земли в провинциальном Яново.
Читайте также:
В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?
Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту
«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?
«Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром». Какие проблемы волнуют простых белорусов?
Новости Беларуси. Безусловно, у каждого человека найдется свой набор актуальных проблем. Решение каждой из них, в том числе и ради общего блага – это и есть стратегия развития: наш общий путь в будущее, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Правда, зачастую решения по многим позициям вполне под силу и местной власти. И на это Александр Лукашенко тоже всегда обращает внимание.
У меня в подъезде много молодых семей, колясочников, есть инвалиды. Не хватает пандуса для них. Вот это, я считаю, тоже проблема.
В связи с тем, что спортивное скалолазание включили в Олимпийские игры, у нас есть время для подготовки спортсменов. Нам остро в Гомеле нужен современный скалодром высотой 15 метров, который соответствует современным требованиям.
В принципе, все нормально, мне кажется, с большего. Дороги хотелось бы получше.
Читайте также:
Что значит фраза «на личном контроле у Президента»? Несколько историй, как решаются проблемы белорусов
В Гомеле откроют школу, которая остро нужна району. Что помогло сдвинуть строительство с мёртвой точки?
Магазин был закрыт больше 2 месяцев, ждали автолавку. Проблема жителей агрогородка решилась, когда попала на контроль к Президенту