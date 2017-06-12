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«Чтобы люди видели, как наши военные работают»: на «Линии Сталина» 17 июня покажут танковый биатлон

12.06.2017 - 20:41

Новости Беларуси. Может ли танковый биатлон помочь развитию событийного туризма в Беларуси, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Михаил Метла, директор по развитию и продвижению историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
У нас событийных мероприятий порядка 15 в год. Одно, да, новое мероприятие, посовещались с нашими друзьями из министерства обороны и принято решение – да, это надо людям показывать. Чтобы и люди, и дети видели, как наши военные работают.

Потому что работа военного вынесена за забор и на полигоны.

А здесь люди могут приехать, посмотреть.

Не напугаем мы всю Восточную Европу?

Михаил Метла:
Очень много гостей из Восточной Европы приезжает. К нам приезжают эти мероприятия снимать и немецкие компании, и ВВС – со всего мира приезжают снимать, всем очень нравится. Соответственно, если нас показывают по всему миру, то люди едут сюда, им интересно становится.

А в этом сезоне вы устраиваете такое?

Михаил Метла:
Да, 17 июня у нас будет соревновательное шоу «Танковый биатлон». Не надо путать это с танковым биатлоном, который проводится в Армейских играх. У нас, всё же, это больше шоу, где есть соревновательный момент.  

Туризм в Беларуси: «Что происходит»

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