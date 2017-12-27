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«Чтобы мама забрала меня домой. Навсегда». О чем мечтают воспитанники детского дома

27.12.2017 - 14:13

Корреспонденты программы «Большой город» посетители детский дом №5 г. Минска. Дети продолжают жить и мечтать о создании доброй и крепкой семьи.

– Меня зовут Юра. Я здесь 5 лет. В первую очередь, мы хотим стать футболистами. А с этим связывать, как хобби, другую профессию. Я бы хотел стать программистом.

– Меня зовут Самрат. Я сюда попал, когда мне было 4 года. Хочу стать тренером.

– Меня зовут Андрей. Я здесь лет 6. Хочу стать футболистом.

– Меня зовут Алина. Мечтаю закончить школу, поступить и тоже создать свою семью. Двоих детей, и чтобы, конечно, не попали в такую же ситуацию, как я.
– Меня зовут Даша. Я хочу закончить школу, поступить в медицинский университет и стать хорошим хирургом. Тоже мечтаю о семье и двоих детях: мальчике и девочке. О муже, который должен быть добрым, заботливым, чтобы любил детей и меня.

– Меня зовут Вероника. Я здесь уже 5 лет. Мечтаю, наверное, как и все, закончить школу, поступить в университет и получить высшее образование. И, естественно, создать свою семью.

– Меня зовут Алина. Я делаю открытку на Новый год. Маме. Напишу ей, чтобы она была здорова и меня забрала.


– Я Сергей. Здесь я 8 лет. Больше мне нравится профессия «программист». Но самое главное для меня – иметь семью.

– Меня зовут Дима. Хочу стать строителем. Хочу семью, когда вырасту, и одного ребенка. Мечтаю, чтобы мама меня забрала домой. Навсегда.

Они пишут письма маме и делают открытки своими руками для родителей. Они мечтают и очень ждут вращения домой.

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