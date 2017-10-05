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«Чтобы обезопасить себя, нужно оборудовать квартиры автономными пожарными извещателями» – комментарий МЧС об использовании отопительного оборудования

05.10.2017 - 10:55

Новости Беларуси. С приходом холодов в стране начинают фиксировать несчастные случаи, связанные с неисправным отопительным оборудованием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для того, чтобы минимизировать печальную статистику, сотрудники МЧС в осенне-зимний период усиливают акцент на профилактику. Так, спасатели уже посетили одиноких пожилых людей и не только проинструктировали их по мерам безопасности, но и помогли привести в порядок печи и электропроводку.

Дмитрий Турчин, заместитель начальника Управления надзора и профилактики Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Посещено более миллиона домовладений и квартир в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Проинструктировано более полутора миллионов человек.

Я рекомендую, дабы обезопасить себя, если есть такие соседи, которые ведут асоциальный образ жизни, оборудовать свои квартиры автономными пожарными извещателями.

К слову, такие акции приносят свои результаты. Как отметили в МЧС, благодаря профилактике число пожаров и погибших на них ежегодно снижается.

«Чтобы обезопасить себя, нужно оборудовать квартиры автономными пожарными извещателями» – комментарий МЧС об использовании отопительного оборудования

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