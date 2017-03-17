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«Чтобы общество понимало, что армия нужна». Фотовыставка «23. Армия меняет» открывается 17 марта в Минске

17.03.2017 - 09:21

Новости Беларуси. 17 марта в Минске впервые открывается выставка с необычным названием «23. Армия меняет». Полтора года фотограф Юлия Мацкевич следила за переменами в лицах солдат. На первых снимках они предстают растерянными новобранцами. Потом – все более опытными и уверенными бойцами.

Всего в проекте участвовало 15 армейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Мацкевич, фотохудожник:
В нашу пятую встречу я обращаю внимание, что у парней практически стали одного цвета быть глаза, представляете? И я заметила это вслух. И сержант Женя говорит с гордостью: «У нас стали глаза цвета неба». Все. Тут комментарии излишни.

Андрей Шубадеров, полковник запаса, автор проекта:
Когда мы задумывали, для кого мы делаем этот проект, мы абсолютно не ставили критерий, что это должна быть молодежь, которая пойдет служить в армию. Важно для нас, что этот проект направлен на все общество, на всех тех, кто сегодня не в армии, для того, чтобы общество понимало, что армия нужна.

После Минска выставку увидят в Бресте и Витебске. Однако уже сейчас фотограф планирует следующий проект. Он будет посвящен солдатским матерям.

Фотовыставка «23. Армия меняет» открывается 17 марта в Минске

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