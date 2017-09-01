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«Чтобы разгадать все тайны этой невероятно запутанной истории, мы повторили весь путь Николая Гусовского»

01.09.2017 - 20:42

Новости Беларуси. 1 сентября телеканал СТВ завершает цикл фильмов, посвященных 500-летию белорусского книгопечатания. В вечернем эфире международный документальный проект Игоря Позняка «Николай Гусовский: рожденный заново», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он прожил 63 года и оставил после себя массу вопросов. Николай Гусовский – одна из самых загадочных персон белорусской истории.

Чтобы понять Гусовского, нужно читать между строк. Так о чем же на самом деле его «Песня о зубре»?

Он объехал полконтинента. Перед ним открылись двери европейской элиты. Но умер Гусовский в нищете и болезнях.

Как нашему поэту удалось убедить королеву стать спонсором его бессмертного творения? Мы разыскали один из четырех сохранившихся экземпляров.

Почему «Песня про зубра» так и не попала к Папе Римскому? И кто уже в наши дни довел дело Гусовского до конца?

Чтобы разгадать все тайны этой невероятно запутанной истории, мы повторили весь путь одного из самых величайших гуманистов Европы.

Cмотрите фильм здесь

«Чтобы разгадать все тайны этой невероятно запутанной истории, мы повторили весь путь Николая Гусовского»

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