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Чтобы сузить свободу маневра для Терезы Мэй парламент Великобритании внес 130 поправок в билль о выходе из ЕС

13.09.2017 - 11:52

Новости Великобритании. Бурные политические страсти кипят в британском парламенте. Депутаты готовятся к одному из важнейших периодов в истории страны – выходу из ЕС , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К биллю об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства предложено ни много ни мало, более 130 поправок.

Сам документ приняли 12 сентября Палатой общин.

Основная цель этих поправок – максимально сузить свободу маневра для премьер-министра Терезы Мэй на переговорах с Брюсселем. Британский премьер продолжает терять популярность, более того, никак не восстановит даже былые позиции даже в собственной партии Консерваторов.

Чтобы сузить свободу маневра для Терезы Мэй парламент Великобритании внес 130 поправок в билль о выходе из ЕС

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