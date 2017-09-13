Чтобы сузить свободу маневра для Терезы Мэй парламент Великобритании внес 130 поправок в билль о выходе из ЕС

Новости Великобритании. Бурные политические страсти кипят в британском парламенте. Депутаты готовятся к одному из важнейших периодов в истории страны – выходу из ЕС , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К биллю об отмене на территории Соединенного Королевства общеевропейского законодательства предложено ни много ни мало, более 130 поправок.

Сам документ приняли 12 сентября Палатой общин.

Основная цель этих поправок – максимально сузить свободу маневра для премьер-министра Терезы Мэй на переговорах с Брюсселем. Британский премьер продолжает терять популярность, более того, никак не восстановит даже былые позиции даже в собственной партии Консерваторов.