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Чтобы у обуви был хороший протектор: как не падать в гололёд

28.12.2017 - 13:09

Наступившая зима несёт в себе не только волшебство новогодних праздников, но и может подбросить неприятные ситуации, особенно если в праздничном тумане забыть о правилах безопасности.

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ официальный представитель МЧС г. Минска Ольга Мельченко.

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС г. Минска:
При гололедице важно грамотно подобрать себе обувь и одежду для того, чтобы не заработать себе травму, не загреметь в больницу и избежать каких-то последствий. Очень важно, когда мы обуваем зимнюю обувь, чтобы у неё был хороший протектор, чтобы она была не скользящая, желательно, чтобы это не была плоская подошва, также важно, чтобы это не был высокий каблук.

Как не падать в гололёд

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