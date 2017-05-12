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Чтобы увидеть весь процесс изнутри: новый филиал кафедры маркетинга БГУ открыли на базе МТЗ

12.05.2017 - 16:20

Новости Беларуси. От студента до высококвалифицированного специалиста. 12 мая на базе МТЗ открыли новый филиал кафедры маркетинга Белгосуниверситета. Теперь студенты в период обучения смогут увидеть весь технологический процесс изнутри. Запланировано проведение профильных и практических занятий. Также представители тракторного завода будут помогать в подготовке курсовых и дипломных работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарас Мурог, исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора ОАО «МТЗ»:
Нас должны знать, нас должны видеть. Просто так произвести, поставить на склад, поставить на полочку – это не решение вопросов в настоящее время. Хотелось бы идти в ногу со временем, не отставать от современных технологий. Наше будущее – это молодежь.

Петр Бригадин, директор Государственного института управления и социальных технологий Белорусского государственного университета:
Детей, которые хотели бы заниматься продвижением вот такого бренда белорусского, конечно, мы будем максимально поддерживать, чтобы они специализировались, делали здесь научные работы, дипломные работы, шли и вливались в коллектив.

В будущем лучшие студенты смогут претендовать на рабочие места на Минском тракторном. Сегодня завод – один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники не только в странах СНГ, но и во всем мире. Ежегодно МТЗ экспортирует технику более чем в 150 стран, а его сборочные производства созданы во всех уголках планеты.

Чтобы увидеть весь процесс изнутри: новый филиал кафедры маркетинга БГУ открыли на базе МТЗ

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