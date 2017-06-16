Чудовищный взрыв у детского сада в Китае признали уголовным преступлением

Новости Китая. В китайской провинции Цзянсу растет число раненых и погибших при взрыве у детского сада.

В списке жертв уже 8 человек, пострадали около 70 – дети и взрослые. Многие в тяжелом состоянии.

ЧП случилось 15 июня, когда родители пришли забирать малышей из детсада. Следователи озвучили причину трагедии – это взрыв газового баллона.

22-летнего подозреваемого в организации преступления уже нашли. Его имя, а также причины, толкнувшие на чудовищную атаку, не разглашаются.