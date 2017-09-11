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Чувства переполняют, когда ты находишься в воздухе! Грация полёта в танцах на полотнах

11.09.2017 - 13:11

Порхание бабочки или полет вольной птицы! Ветра дыхание бьет по ресницам! Все выше и выше в танце искрится – нежная бабочка, вольная птица. В этом  танце можно оторваться от земли и забыть о гравитации.  Вместо крыльев – 5-метровые полотна. Взбираешься вверх и паришь…

Танцы на полотнах в Беларуси – направление достаточно новое и в какой-то степени, экстремальное. Но, оказывается, прикоснуться к этому искусству и ощутить чувство полета может каждый, при этом вовсе не обязательно быть гимнастом или иметь хорошую физическую подготовку.

Знакомство с полотнами начинается сразу на первом же занятии: после разминки,  когда разогреты все мышцы, новичкам покажут как  правильно заматывать руки и ноги – так называемые обмотки и узлы, и только после разрешат взбираться по ткани.

Ожоги, синяки, кровоподтеки  – к такого рода травмам придется привыкать. Именно из-за работы с тканями потребуется определенная форма одежды :  плотная, облегающая и закрытая, чтобы полотно не обжигало кожу при обрывах и случайно не зажимало на обхватах. Крепче держаться на полотне помогают босые ноги или балетки.

Чтобы соблюдать баланс в воздухе на подвижных полотнах и управлять ими, следует четко контролировать свое тело.

Элементы воздушной гимнастики выглядят весьма женственно и грациозно, а сам танец приобретает особую чувственность и нежность, за которой скрывается хорошая физическая подготовка.

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